Excampeón con la UC y la clave para La Bombonera: "Cuando a Boca lo atacan, se ponen nerviosos"

Universidad Católica afrontará este jueves una verdadera “final” ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera. Desde las 20:30 horas, ambos equipos se jugarán la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

En la previa del decisivo encuentro, Facundo Imboden —campeón con los cruzados en 2005 y formado en Boca Juniors— analizó el compromiso y entregó algunas claves para que el conjunto de la franja pueda dar el golpe en Argentina y avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

“Es un partido muy importante para Boca, porque tiene que salir a ganar y seguir jugando Copa Libertadores. También es importante para Católica, porque si gana en La Bombonera queda puntero de grupo y definir en San Carlos los octavos de final sería muy importante. Creo que va a ser un gran partido. Ojalá que Católica se lleve un triunfo de Argentina”, expresó el exdefensor en conversación con Radio ADN.

En esa línea, Imboden aseguró que una de las tareas fundamentales para el elenco estudiantil será neutralizar a Leandro Paredes, pieza clave en el funcionamiento del cuadro xeneize.

“La Católica no tiene que dejar jugar a Leandro Paredes. Si la pelota pasa por él, el fútbol de Boca se mueve. Sin descuidar al resto, porque los otros diez jugadores también son muy importantes. Pero la presión la tienen ellos y Católica debe aprovechar los espacios que puede dejar la defensa de Boca”, añadió.

Además, el otrora zaguero sostuvo que Boca suele mostrar fragilidad cuando es presionado en su propio estadio.

“Cuando a Boca lo atacan, se ponen nerviosos. Les gusta tener la pelota y controlar el ritmo del partido. Cuando los equipos los vienen a atacar a La Bombonera, y más aún si les convierten un gol, se ponen muy nerviosos. Ojalá Católica no se meta atrás y juegue de igual a igual”.

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