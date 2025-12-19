Palestino oficializó a Cristián "Nona" Muñoz como su nuevo director técnico para la próxima temporada

Pese a realizar una buena campaña y clasificar al club a la Copa Sudamericana, Lucas Bovaglio no fue renovado en Palestino de cara a la próxima temporada.

Y el cuadro árabe ya tiene a su reemplazante. Es que este viernes, el elenco tetracolor oficializó como su nuevo entrenador a Cristián Muñoz, quien viene de salir campeón en la Primera B con Universidad de Concepción.

Será la primera incursión de la "Nona" como DT en la Primera División del fútbol chileno.

El estratego fue anunciado de forma singular en las redes sociales del conjunto de colonia, con un retrato en 10 minutos del adiestrador.

"¿La gente quería un DT? Nosotros se lo traemos hecho a mano. Bienvenido al equipo de todo un pueblo", sostuvo el elenco en la publicación.

Consignar que Cristián Muñoz, exvolante de Universidad de Chile, enfrentará a los azules en marzo por la fase nacional de la Copa Sudamericana, partido único y en busca de avanzar a la fase grupal del torneo internacional.

(Imagen: @CDPalestinoSADP)

