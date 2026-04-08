Palestino iguala sin goles como visitante ante Deportivo Riestra en su estreno por la Copa Sudamericana

Un sabor a poco dejó la igualdad 0-0 que Palestino consiguió frente a Deportivo Riestra durante su estreno en la Copa Sudamericana. Aunque el cuadro nacional llegaba a territorio argentino tras sufrir una dura goleada en el campeonato local, el resultado obtenido como forastero parece exiguo.

Frente a un adversario de menores pergaminos, el elenco chileno dejó escapar una oportunidad inmejorable, ya que con una cuota mayor de riesgo y ambición, perfectamente podría haber retornado con los tres puntos.

El conjunto dueño de casa afrontaba este duelo con dos particularidades: era su primera aparición absoluta en torneos internacionales y marcaba el inicio del tercer ciclo de Guillermo Duro como su director técnico. Impulsados por este contexto, los locales salieron con la intención de arrollar desde el primer minuto y aproximarse rápidamente a la portería defendida por Sebastián Pérez. Sin embargo, esa intensidad inicial se esfumó al cabo de apenas cinco minutos.

A partir de ese momento, y sobre todo luego de una aproximación inicial que finalizó con un disparo de Nelson da Silva, el representante nacional logró afianzarse en el terreno de juego. La banda derecha se convirtió en el principal agente ofensivo gracias a la sociedad entre Ian Garguez y César Munder, quienes comenzaron a inquietar el arco custodiado por Ignacio Arce, guardameta con pasado reciente en Unión La Calera.

Pese a desarticular el planteamiento rival y adueñarse de la posesión del balón, a los dirigidos por Cristian Muñoz les faltó contundencia en la definición para derribar a un cuadro trasandino que ya se resguardaba con una línea de cinco defensores. Faltó ese golpe de gracia temprano para capitalizar la profundidad exhibida.

Durante la etapa complementaria, la escuadra argentina mostró mayor disposición ofensiva, impulsada principalmente por el ingreso de Alex Díaz, quien aportó mayor dinamismo a la creación y ataque local. A pesar de esto, Palestino jamás pasó zozobras en el fondo. No obstante, el equipo chileno optó por dejar transcurrir el reloj, conformándose con una unidad que termina siendo un botín demasiado escaso para lo que pudo ser el trámite del encuentro.

Deportivo Riestra (0): Ignacio Arce; Nicolás Sensotre, Facundo Miño (Cristian Paz, 88’), Juan Cruz, Rodrigo Gallo (Ángel Stringa, 77’); Gabriel Obredor (Alexander Díaz, 46’), Nicolás Watson (Alejo Dramisino, 91’), Pablo Monje, Johanthan Goitia; Antony Alonso y Mauro Smarra (Jonathan Herrera, 46’). DT: Guillermo Duro.

Palestino (0): Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Sebastián Gallegos; César Munder (Bryan Carrasco, 82’), Francisco Montes (Nicolás Meza, 55’), Jonathan Benítez (Jason León, 55’); N. de Silva (Ronnie Fernández, 82’). DT: Cristian Muñoz.

Copa Sudamericana: Primera fase, fecha 1 - Grupo F.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

PURANOTICIA