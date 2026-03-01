Palestino golea a O’Higgins y logra su primer triunfo en la Liga de Primera

Palestino consiguió su primera victoria en la Liga de Primera 2026 tras imponerse por 4-2 a O’Higgins en el estadio Municipal de La Cisterna, en un duelo donde el conjunto árabe mostró su mejor versión durante el segundo tiempo.

El equipo local llegaba con dudas tras un irregular inicio de campeonato, mientras que O’Higgins presentó una oncena completamente renovada debido al desgaste físico tras su reciente viaje a Brasil, donde eliminó a Bahía en la Copa Libertadores.

Durante el primer tiempo, las emociones fueron escasas y se concentraron en los goles. A los 33 minutos, Ian Garguez abrió la cuenta tras una recuperación y asistencia de Martín Araya, con un remate bajo que venció al portero celeste.

Cuando el período inicial expiraba, O’Higgins logró la igualdad mediante un penal cometido por Araya sobre Leandro Díaz, que Thiago Vecino transformó en el 1-1, dejando el partido abierto de cara al complemento.

Sin embargo, Palestino salió decidido en la segunda mitad y encontró rápidamente la ventaja con un golazo de Sebastián Gallegos desde fuera del área, tanto que descomprimió al equipo dirigido por Cristian Muñoz.

Con el marcador a favor, el cuadro árabe se reordenó y apostó por el contraataque, estrategia que resultó efectiva ante un rival que cometió errores y nunca encontró claridad para llegar al arco defendido por Sebastián Pérez.

Los goles de Francisco Montes (68’) y Nelson da Silva (78’) sentenciaron el encuentro, mientras que Arnaldo Castillo descontó en los descuentos para O’Higgins. La victoria permite a Palestino revivir en el torneo, recuperar confianza y proyectarse con mayor optimismo en las próximas fechas.

