Ñublense y Universidad Católica chocan en duelo clave por la parte alta de la tabla

Ñublense y Universidad Católica se enfrentarán este domingo desde las 20:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún, en un duelo clave para sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en la Liga de Primera 2026.

El conjunto chillanejo llega como uno de los invictos del certamen, junto al líder Deportes Limache, y viene de una trabajada victoria sobre Unión La Calera que le permitió alcanzar los ocho puntos, superando por una unidad a los cruzados.

El partido asoma como determinante, ya que un triunfo podría catapultar a Ñublense a la cima del torneo, mientras que la UC quedaría a solo un punto del liderato, dependiendo además del resultado del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Universidad Católica afrontará el encuentro con importantes bajas en defensa, situación que llevaría al técnico Daniel Garnero a ubicar a Gary Medel en el centro de la zaga, movimiento que permitiría el regreso del colombiano Jhojan Valencia al mediocampo titular.

De esta manera, los cruzados formarían con Vicente Bernedo en portería; Tomás Astaburuaga, Gary Medel, Branco Ampuero y Cristián Cuevas en defensa; Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino en el mediocampo; dejando en ofensiva a Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Ñublense, en tanto, buscará aprovechar su buen momento y la localía con una formación que incluiría a Nicola Pérez; Diego Céspedes, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón y Jovany Campusano; Lorenzo Reyes; Matías Plaza, Gabriel Graciani, Manuel Rivera y Alex Valdés; con Ignacio Jeraldino como referencia ofensiva.

El encuentro promete intensidad y alto nivel competitivo, con dos equipos que aspiran a consolidarse en la parte alta de la tabla y mantener vivas sus opciones de pelear el campeonato.