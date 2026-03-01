El León de Collao vuelve a rugir tras su primera victoria del torneo

Deportes Concepción logró su primera victoria en el Campeonato Nacional tras imponerse como visitante al vigente campeón, Coquimbo Unido, resultado que puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar y cortó el largo invicto del cuadro aurinegro como local.

Una de las figuras del compromiso fue el volante Nelson Sepúlveda, quien valoró el resultado y destacó el esfuerzo del equipo, señalando que venían preparados para un partido complejo y que el triunfo era una necesidad urgente.

El mediocampista reconoció que enfrentaron a “un gran equipo” al que todos quieren derrotar, resaltando la inteligencia táctica del plantel lila y el buen trabajo en jugadas a balón detenido como claves para quedarse con los tres puntos.

Sepúlveda también se mostró optimista respecto al futuro del equipo, afirmando que trabajar con un triunfo cambia el ánimo del plantel y permite que las habilidades individuales vuelvan a florecer dentro del funcionamiento colectivo.

El ex jugador de Deportes Melipilla enfatizó que el equipo posee un plantel competitivo y con buenos nombres, lo que les permitirá encontrar el funcionamiento ideal para pelear posiciones más altas en la tabla.

La victoria en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso no solo entrega confianza, sino que también posiciona a Deportes Concepción como un rival que comienza a recuperar protagonismo en el torneo.

Con este resultado, el León de Collao inicia un proceso de renacer deportivo, con la ilusión de consolidar su repunte y transformarse en un contendiente en las próximas fechas.

PURANOTICIA