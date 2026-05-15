Palestino golea a D. La Serena en Santa Laura y escala valiosos puestos en la Liga de Primera

Palestino goleó por 5 a 1 a La Serena en un partido disputado en el estadio Santa Laura, válido por la fecha 12 de la Liga de Primera.

A los seis minutos, Brayan Carrasco abrió el marcador y encaminó la goleada histórica.

Luego, Francisco Montes en el 23’ y Nelson Da Silva al 39′ pusieron el 3-0 en el marcador.

El cuarto llegó desde el punto penal tras una falta contra César Munder que el mismo atacante se encargó de concretar a los 75’.

El quinto para los locales fue obra de Jason León al minuto 82, con un remate de media distancia.

El gol del honor para los "papayeros" lo marcó Ángelo Henríquez, reencontrándose con las mallas ya que no anotaba desde el 19 de julio de 2025, en la derrota por 2-1 ante Colo-Colo.

Con este resultado, Palestino trepa a la 9° posición con 17 unidades, por su parte, Deportes La Serena quedó con 14 unidades en el 11° puesto, a solo cuatro de la zona de descenso.

Palestino (5): Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco (José Bizama, 84’), Jeison León; Francisco Montes (Julián Fernández, 46’), Nicolás Meza, Sebastián Gallegos (Gonzalo Tapia, 63’); Bryan Carrasco (Martín Araya, 66’), Nelson da Silva (Ronnie Fernández, 63’) y César Munder. DT: Guillermo Farré.

La Serena (1): Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Andrés Zanini (Rafael Delgado, 30’), Lucas Alarcón (Sebastián Díaz,46’), Yahir Salazar; Felipe Chamorro (Joaquín Chamorro, 46’), Joan Orellana (Matías Marín, 79’), Gonzalo Escalante; Angelo Henríquez, Diego Rubio (Nicolás Stefanelli, 53’) y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Estadio: Santa Laura.

Goles: Bryan Carrasco (P, 6’), Francisco Montes (P, 23’), Nelson da Silva (P, 39’), César Munder (P, 75’), Jason León (P, 83’) y Angelo Henríquez (LS, 85’).

Árbitro: José Cabero.

Incidencias: César Munder (P, 75’) desperdició un penal.

PURANOTICIA