Palestino derrotó en la agonía a U. La Calera y alcanzó el subliderato de la Liga de Primera

Unión La Calera y Palestino abrieron la fecha 22 de la Liga de Primera con un agónico triunfo para los visitantes, en un partido disputado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Con el triunfo, los dirigidos por Lucas Bovaglio saltaron al segundo lugar de la tabla con 39 puntos, a la espera de lo que haga la Universidad de Chile ante Colo-Colo en el Superclásico de este domingo.

Mientras que los de la región de Valparaíso se mantuvieron en la decimoprimera ubicación con 23 unidades.

Fue un partido que reflejó fielmente la capacidad actual de uno y otro equipo por resolver conflictos.

Los caleranos han sido presa de sus propios errores y falencias -también de la mala suerte y las lesiones, por cierto- en la segunda parte del torneo, y eso quedó más que expuesto en el Nicolás Chahuán ante el elenco de colonia.

Durante los primeros 20 minutos, los "cementeros" asfixiaron a su rival, no le prestaron la pelota e incluso tuvieron un par de oportunidades para abrir la cuenta, en especial con un cabezazo de Sebastián Sáez que pegó en la base del palo del arco de Sebastián Pérez.

Pero no logró sacar nada de este favorable tramo de partido.

Palestino, en cambio, fue más práctico. A los 21’, en su primera llegada al pórtico de los locales, el lateral Ian Garguez hizo el 1-0 con un remate alto al primer palo tras un pase de Joe Abrigo.

Unión La Calera sintió el golpe a pesar a pesar de que logró empatar con un gol de "Sacha" Sáez (58’) no pudo de nuevo dar el golpe incluso, nuevamente, teniendo oportunidades claras.

Palestino, en cambio, sí tuvo argumentos. Se defendió bien, no se arriesgó en demasía y esperó hasta que se le abriera una oportunidad.

Y la tuvo a los 88’ con un penal que Junior Arias transformó en una victoria esencial e importante, que llevó a Palestino al subliderato.

