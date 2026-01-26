Palestino da un golpe en el mercado de fichajes y confirma la incorporación de Enzo Roco

La semana pasada trascendió que Enzo Roco pondría fin a más de una década en el extranjero para volver al fútbol chileno como fichaje de Everton. Sin embargo, el defensa vuelve, pero a otro club nacional.

Es que este lunes, Palestino anunció al defensa nacional como su cuarto refuerzo para esta temporada, tras Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva.

"¡Bienvenido, Enzo! El defensa central llega con una gran trayectoria internacional, destacando su paso por la Primera División de España y Turquía", escribió el cuadro árabe en redes sociales.

"Además, en su proceso con la selección se consagró campeón de la Copa América Centenario 2016", añadió el conjunto tetracolor sobre el zaguero.

Consignar que Roco llega a La Cisterna como jugador libre luego de desvincularse del Fatih Karagümrük S.K. de Turquía y tras pasos por el Cruz Azul, Espanyol, Elche y Besiktas, entre otros.

(Imagen: @CDPalestinoSADP)

