Palestino confirma La Cisterna como sede para su debut en la Sudamericana 2026

Palestino es uno de los tres clubes chilenos en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a Universidad de Chile en llave única de eliminación directa.

Eso sí, había incertidumbre donde el cuadro árabe ejercería de local. De hecho, para su primer partido en condición de local, el 14 de abril ante Montevideo City Torque, no aparecía sede y se indica que estará por definir.

Sin embargo, el propio elenco de colonia acabó con las dudas, luego de que el lunes confirmara su sede, que será el estadio Municipal de La Cisterna y hasta podrá jugar de noche por la renovación de la luminaria.

"Por primera vez en nuestra historia, seremos locales en un certamen continental en el Estadio Municipal de La Cisterna", sostuvo el conjunto tetracolor.

"La Confederación Sudamericana de Fútbol aprobó hoy nuestro recinto luego de realizar una inspección para ejercer nuestra localía en los encuentros oficiales de la CONMEBOL Sudamericana", añadió.

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