Padre de expareja de Jordhy Thompson: "Lo que más quiero es que lo echen de Colo-Colo"

Nuevamente Jordhy Thompson se encuentra en el centro de la polémica. Después de regresar a la citación en Colo-Colo tras ser marginado por una denuncia de agresión a su ex pareja, el juvenil otra vez fue acusado de violencia de género.

Su ex pareja, Camila Sepúlveda, aseguró el lunes que fue víctima de golpes, maltrato físico y psicológico a lo largo de la relación. Y ahora el padre de la mujer, Ítalo Sepúlveda, pidió que el jugador sea despedido del cuadro "albo", además de contar algunos episodios de violencia vividos por la joven.

"Camila no está muy bien. Lo viene pasando mal hace hartos meses. Ella siempre intentó luchar, pensar que era algo del momento, pero al final esto se salió de las manos. Espero que con los últimos episodios del fin de semana ella se dé cuenta que esto tiene un punto final y que tiene una red de apoyo grande. Yo soy transportista y no estoy tan presente, pero está su mamá y sus abuelos", expresó en conversación con el programa "Contigo en La Mañana", de Chilevisión.

"Estamos tomando acciones legales y esto no se va a quedar así. Vamos a Colo-Colo para que responsan por sus cosas. Son varios teléfonos y un Ipad que él le rompió. Esperamos que respondan. Ella seguía con este niño en contra de toda la familia. Él tenía las puertas cerradas de nuestra casa. La mamá de Camila no lo aceptó nunca más. Me imagino que ella estaba enamorada, la lleve obligada a sacar la denuncia y cuando la pusimos otra vez volvió. No por eso la vamos a dejar a la deriva", agregó.

Sobre una posible sanción a Thompson, sostuvo: "Yo en estos momentos no estoy con la capacidad de ver el futuro de este niño. Lo que más quiero es que lo echen de Colo-Colo. Es lo que sentimos y queremos que pase. Pónganse en mis zapatos".

"Yo sabía que esto iba a pasar. Cuando decían que le iban a dar ayuda psicológica y eso, yo le dije a Camila que este niño en un mes iba a estar jugando. En Colo Colo ven la plata no más, son una empresa. Con Camila queremos llegar a las últimas consecuencias", cerró.

