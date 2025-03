Pablo "Vitamina" Sánchez dice que es una "injusticia" que Fernando Cornejo no esté en la Roja

Uno de los futbolistas chilenos que vive un buen presente en el extranjero es el volante Fernando Cornejo en Liga Deportivo Universitaria de Quito.

Sin embargo, pese a su gran momento en Ecuador, el mediocampista nacional no fue considerado por el técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, de cara a los partidos ante Paraguay y Ecuador, por la fecha doble de marzo de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Por lo mismo, el entrenador del cuadro ecuatoriano, Pablo "Vitamina" Sánchez, se mostró sorprendido, pues aseguró que su pupilo merece estar en la Roja.

"Él nos puede dar un montón de cosas, está en un nivel superior y tiene que ver con un momento de confianza", reconoció en conversación con El Futbolero Ecuador.

Además, añadió que Cornejo es el jugador que más corre en Liga de Quito: "De los 29 partidos que llevamos como cuerpo técnico, él jugó todos, solo uno en la banca. Es el que más corre, un kilómetro por encima del que le sigue".

"Hoy es una injusticia que no esté en la Selección chilena. No me quiero meter en el lugar del 'Tigre' (Gareca), a quien aprecio mucho, pero quiero ver a Fernando en La Roja, sé que ese es su gran deseo", sentenció Sánchez.

(Imagen: @ldu_oficial)

