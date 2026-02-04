Pablo "Vitamina" Sánchez: "Álvaro Madrid es un interior moderno. Por eso Colo-Colo lo eligió"

Colo-Colo tendrá a un sexto refuerzo en este inicio de temporada 2026. Es que el volante Álvaro Madrid, proveniente de Everton, se realizó y superó los exámenes médicos este martes y en las próximas horas sería oficializado su fichaje.

Uno que se refirió al salto que dará el mediocampista fue Pablo "Vitamina" Sánchez, quien dirigió al jugador en el cuadro viñamarino.

"Álvaro, de Everton, va a préstamo a La Calera y yo lo recibo en 2017. Fue medio raro, porque nosotros estábamos bien cubiertos, pero había un jugador que no pudo ir a la pretemporada porque estaba renegociando su situación, y por eso le di la posibilidad de llevarlo a la pretemporada", expresó el actual DT de Olimpia en conversación con radio ADN.

"Quería darle la oportunidad antes de volver a prestarlo y la verdad es que anduvo muy bien, por lo que decidimos dejarlo. Si bien yo no lo utilicé tanto, después empezó a consolidarse con otros entrenadores, entendiendo mejor la posición y descubriendo su función", añadió.

Sobre las características de su juego, el adiestrador sostuvo: "Terminó siendo, para mi gusto, un muy buen interior, uno moderno, de mucho despliegue, que tiene buen pase, buen remate y pisa el área. Es de esos interiores que a mí me gustan y entiendo que esa puede ser una de las virtudes por las que eligieron a Álvaro".

PURANOTICIA