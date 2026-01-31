Pablo Milad y ANFP apuntan a crisis de seguridad en estadios: “Amenaza el normal funcionamiento del fútbol”

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reaccionó ante los graves hechos de violencia registrados la noche del jueves en el Estadio Nacional, recinto que albergó el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el marco del inicio de la Liga de Primera.

A través de un comunicado, el organismo rector del fútbol chileno expresó su rechazo y condena a los incidentes, señalando que lo ocurrido no es un hecho aislado. Según indicaron desde Quilín, estos episodios “vienen antecedidos por una serie de manifestaciones” que obligan a abordar el problema como una prioridad país.

En esa línea, la ANFP advirtió que la actual crisis de seguridad ha permeado a las denominadas barras bravas, generando un escenario que hoy “amenaza con impedir el normal funcionamiento del fútbol” y afectar la realización regular de los espectáculos deportivos.

El comunicado también enfatizó el impacto social del fenómeno, señalando que la violencia en los estadios puede terminar por coartar la libertad de las personas, especialmente de niños y familias, quienes deberían poder disfrutar de un evento deportivo en un ambiente seguro.

Asimismo, el organismo encabezado por Pablo Milad sostuvo que han sido insistentes en solicitar instancias formales para enfrentar el problema, destacando llamados previos a levantar mesas de trabajo permanentes que permitan frenar la violencia asociada a estos grupos.

Uno de los puntos centrales del escrito fue el llamado a avanzar en medidas concretas. En particular, la ANFP sostuvo que este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley de la República, remarcando que “no podemos esperar más”.

Finalmente, el ente rector cerró su declaración con una frase categórica: “La violencia, la delincuencia y el crimen organizado no le pueden ganar al fútbol ni al Estado de Derecho”, subrayando que la recuperación de los estadios como espacios seguros debe ser una tarea compartida para volver a tener un fútbol “para la familia”.

PURANOTICIA