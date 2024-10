Pablo Milad se desmarca de la crisis de la Roja: "Los malos resultados son por lo que no se hizo antes"

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se ha llenado de cuestionamientos en su gestión en el organismo de Quilín por el pésimo momento de la Selección chilena, que marcha en el último lugar de la tabla de las Clasificatorias para el Mundial 2026 y también del fútbol nacional.

Sin embargo, el timonel del ente rector del balompié criollo se defendió al apuntar a antiguos procesos y repasar duro a las nuevas generaciones.

"Los malos resultados de la Selección vienen de un proceso antiguo. Los resultados del hoy son debido a lo que no se hizo antes", expresó el exintendente del Maule en medio de su intervención en el tercer Congreso Internacional del Fútbol.

"Nuestra intención es cimentar raíces profundas que den un fuerte tronco y árbol con frutos para mañana, no podemos quedarnos en la 'Generación Dorada'. Y en esa línea, con la 'Generación Dorada' no se pensó en el futuro, solo se vivió del presente y ahí están las consecuencias", añadió.

Por eso, apuntó al fútbol formativo y la importancia del trabajo de los clubes: "Cuando uno ve que el 85 por ciento no tiene políticas deportivas, qué podemos pensar de nuestro fútbol formativo. Cuáles son esas directrices. En virtud del proyecto para que los jugadores lleguen al primer equipo. Sin política, no hay resultado. Si no hay hambre, no hay saciedad después".

"Un directivo uruguayo me dijo una vez ‘ustedes no tienen hambre’. Les llega una cuota mensual y con eso se contentan. Pero si no les llegara, tendrían que formar obligadamente jugadores para vender, para subsistir, para vender. Eso debemos cambiar", complementó.

Sobre la apertura del nuevo Departamento de Ciencias del Fútbol, sostuvo: "Este ve la parte psicológica del jugador, que se trabaja poco en la formación. Hemos descubierto que el futbolista tiene baja tolerancia a la frustración, cimentada en un ego sobredimensionado. Este ego sobredimensionado es dañado en cualquier situación. Más ahora que se vive en un mundo digital, en la cual las redes son parte de la autoestima o la autodestrucción".

