Pablo Milad revela "presiones" para que la Intercontinental Sub-20 entre S. Wanderers y Real Madrid se juegue en Europa

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio luces respecto del "plazo fatal" para decidir el nombre del próximo entrenador de la Selección chilena, cargo que ocupa de manera interina Nicolás Córdova desde la partida de Ricardo Gareca, en junio del año pasado.

En medio de una visita al plantel de Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub-20, el timonel del fútbol chileno explicó que "estamos en un proceso de cambio y, ante los ojos de cualquier técnico, esto puede ser inestabilidad, desde el punto de vista de que yo tengo mandato hasta el 31 de diciembre y que las elecciones serán en noviembre".

El mandamás del balompié criollo remarcó que "tenemos que dar estabilidad y ojalá tener, antes de fin de año, un nuevo directorio de la Federación para que se inicie un proceso con un técnico completamente".

Al ser consultado por la posibilidad de tener una definición para enero de 2027, el dirigente reconoció que "eso es lo que pretendemos. Uno quiere que la selección ya empiece a trabajar con un técnico definitivo y con un proyecto en la mano".

Por otra parte, el exintendente del Maule habló de la final de la Copa Intercontinental Sub-20 que le corresponde jugar al "Decano" ante el Real Madrid y admitió que no está garantizado de que se dispute en Chile, a pesar de que todas las ediciones han tenido lugar en Sudamérica.

"Los españoles también quieren llevar el partido a su país. Esto lo está viendo la UEFA y la Conmebol. En los próximos días se definirá la sede", confesó el directivo, quien además señaló que “en España están presionando" para llevar el torneo a Europa.

Además, Milad lamentó que "tenemos una desventaja por eso, pero al final, es una definición de números, porque ellos (UEFA y Conmebol) son los que financian los viajes, la estadía, la alimentación, los traslados, todo. El club no tiene que incurrir en ningún gasto".

Finalmente, contó que si el encuentro se juega en Chile, hay otra ciudad que tiene opciones de recibir el partido.

"A mí me pidieron dos alternativas. La primera opción fue el estadio Elías Figueroa, y como segunda opción, el estadio Nacional, porque me pidieron un recinto con mayor capacidad", aseguró.

(Imagen: @swanderers)

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