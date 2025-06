Pablo Milad respondió a Sergio Jadue por su gestión en ANFP: "No hizo nada, no sé qué tomó"

Fue hace semanas que Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, criticó duramente a Pablo Milad, actual timonel del organismo de Quilín, por su mala administración del balompié nacional.



Después, en entrevista con radio Pauta, resaltó su gestión por la organización de la Copa América 2015, al expresar: "Se hizo una Copa América para ganarla. A Argentina la hicimos recorrer Chile. A Brasil los mandamos al sur, a jugar en pleno invierno. Nosotros recorrimos cinco o seis kilómetros al Estadio Nacional".



Sin embargo, el lunes Milad salió al paso y en un punto de prensa enfatizó que el calerano "no hizo nada" y dio una lista de todas las fallas que realizó Jadue en su administración.



"Yo no sé que se tomó, pero dijo cosas que no se ratifican al otro año con otra dirigencia y técnico. Tuvo la suerte de tener una generación dorada. Nada más. No mejoró el complejo, las canchas, el gimnasio ni puso riego automático con tanto dinero que entraba a la ANFP", recalcó el ex intendente del Maule.



"Se lo digo directamente. No lo estoy inventado. Está en todos los hechos comprobables. Muy bien que haya ganado la Copa América. Pero salimos últimos en todas las categorías. Cubre con un paño negro o cubre con un paño blanco", sentenció.

PURANOTICIA