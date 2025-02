Pablo Milad negó que exista una confabulación en su contra en la ANFP

Desde inicios de año, sobre todo a raíz de su escasa participación en la negociación con el Sifup para deponer el paro de futbolistas, que ha circulado el rumor de un supuesto "golpe de estado" en contra del presidente de la ANFP, Pablo Milad.

En conversación con la prensa en los instantes previos al duelo donde Chile venció por 6-1 a Panamá, el mandamás del balompié criollo, salió al paso de las especulaciones y descartó de plano que exista una conspiración en su contra para sacarlo del puesto.

"Hemos puesto el énfasis en trabajar y salir adelante en todo. Hay que trabajar por convicción y no por felicitaciones. No veo la situación de un golpe de estado por la cercanía que tenemos con los clubes. Hay cosas que molestan a veces, pero son situaciones de fútbol. La supuesta oposición que hay está alineada con nosotros. Cuando hay oposición no te aprueban nada", aclaró el dirigente.

En la misma línea, el timonel del organismo de Quilín destacó la relación que existe con el Consejo de Presidentes, puntualizando que "aprobamos todo lo que presentamos, los clubes pondrán 1.500 millones para el fútbol formativo. Hay un trabajo como grupo. No siento lo que se ha dicho, son apreciaciones. Internamente, tenemos una muy buena relación con los presidentes. Estas decisiones te dice que están apoyando las decisiones del directorio".

Por otra parte, el ex intendente del Maule se refirió a realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile y aseguró que "no se descarta la posibilidad de hacer un partido único todavía, si las autoridades lo permiten. Siempre tenemos diálogo con el gobierno, sobe todo con los Delegados Presidenciales. (...) En principio queremos hacerlo en julio, pero si se puede antes dependerá de las autoridades".

Por último, Milad reconoció que están tratando de acelerar la nacionalización del goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri, para que esté presente en la fecha clasificatoria de marzo. "Esperemos que de acá a fin de mes salga la nacionalización. Está en camino de que sea un jugador más para Chile", sostuvo.

