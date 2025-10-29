Pablo Milad le responde a Michael Clark:"En el fútbol hay códigos que se deben respetar"

Tras la derrota de Universidad de Chile en el clásico ante Católica, Michael Clark, presidente de Azul Azul, apuntó contra Pablo Milad, presidente de la ANFP, y Jorge Yunge, secretario general del organismo de Quilín, por no reprogramar el derbi ante los cruzados.

"Lo dije a Pablo Milad, a Jorge Yunge y a Competiciones. A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores. A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en torneos internacionales. Voluntad para reprogramarle partidos a Colo Colo por un amistoso existe, para reprogramarle a la Católica también existe, pero cuando es para la U no hay voluntad", disparó.

Y el martes Milad salió a responderle al directivo de la U. "Un dirigente no puede salir a hablar así, el presidente de la asociación, le guste o no le guste, pero no puede hablar así. Yo nunca he hablado ni me he referido mal a nadie, jamás. Yo creo que hay códigos en el fútbol que se tienen que respetar", expresó tras el estreno de "Eterno", la película que recorre la historia de Colo Colo.

"Conversamos horas, yo le expliqué bien la situación. Él supuestamente me la entendió, pero parece que no. Cuando se pierde, a veces se pierde la capacidad de razón. Cuando la cabeza está un poquito con mayor temperatura se dicen cosas. Yo sé que dijo cosas a lo mejor sin sentirlas, pero bueno, son cosas del momento, del partido, pero fueron totalmente desafortunadas", añadió.

Además, el ex intendente del Maule agregó: "Él sabía la situación que estábamos con el acuerdo con TNT también, de todo lo que era la no suspensión de partidos. Bueno, se le explicó todo, yo hablé por horas con él. En Paraguay, que salimos a cenar, a conversar, pero bueno, se intentó, se trató, pero no se pudo al final".

