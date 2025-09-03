Pablo Milad le raya la cancha a la U por negativa a disputar la Supercopa en caso de avanzar en la Sudamericana

En vísperas de conocer el fallo de Conmebol con respecto a la llave de octavos de final de Copa Sudamericana con Independiente, Universidad de Chile realizó este miércoles una clara advertencia en caso de obtener un triunfo con su exposición tras los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América.

Es que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que en caso de clasificar a cuartos de final y considerando que el duelo de ida ante Alianza Lima sería el 18 de septiembre, solicitarían aplazar la definición de la Supercopa frente a Colo-Colo, fijada para el domingo 14.

Sin embargo, su par de la ANFP, Pablo Milad, se mostró inflexible. "Es una decisión propia. Nosotros ya hemos hablado que es una fecha que veníamos buscando hace demasiado tiempo, que lamentablemente no se pudo concretar con anticipación a esta fecha", recalcó en diálogo con radio ADN en medio del arribo de la delegación criolla a Brasil, con miras al duelo por Clasificatorias entre la Roja y el "Scratch".

En la misma línea, el timonel del fútbol chileno agregó que "hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto a punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha, se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar".

En otro orden de cosas, el dirigente destacó la metodología del técnico interino Nicolás Córdova en el elenco nacional. "Él trabaja con su staff completo, están los preparadores físicos, están todos los técnicos que trabajan siempre en conjunto con todas las selecciones, para seguir una metodología de trabajo constante y aplicable de selección en selección, que es muy importantes para lo que es la formación", destacó.

Sobre la posibilidad de extender su ciclo al mando del "Equipo de Todos", Milad explicó que "eso hay que esperar, todo su tiempo. Sabemos la profesionalidad que tiene 'Nico' con su staff. Con todos los técnicos han trabajado conscientemente con una planificación increíble, porque también entrenaron con la Sub-20. (Ariel) Leporati se quedará acá para el compromiso del viernes (de La Roja Sub-20) y esto significa que siguen la misma línea de trabajo y trabajan igual todas la selecciones, así que no hay cambio si está uno o está otro".

PURANOTICIA