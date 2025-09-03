Michael Clark se opone a que la U juegue la Supercopa el domingo 14 si es que avanza en la Sudamericana

Universidad de Chile está viviendo días claves, ya que en cualquier momento Conmebol podría dar a conocer el fallo por los incidentes que se produjeron el veinte de agosto en el estadio Libertadores de América, en el marco de la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana.

En su llegada al país tras exponer en la sede el ente rector del fútbol sudamericano, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, no solo manifestó su confianza con respecto al caso, sino que además dejó en vilo la realización de la Supercopa del domingo 14 de septiembre ante Colo-Colo.

"Se lo dije personalmente a la gente de la liga (Yamal Rajab) y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo Jorge Yunge: si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estamos por jugar la Supercopa", sostuvo el dirigente.

En la misma línea, el mandamás del conjunto laico remarcó que "obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido".

Asimismo, el timonel de la concesionaria que administra al "Romántico Viajero" recordó que "este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca".

"Nosotros queremos jugar la Supercopa, pero ¿cuál es cuál es el afán de hacerlo jugar el 14 de septiembre? ¿Por qué esa fecha?", agregó el empresario.

Advirtió que Universidad de Chile podría presentar un equipo juvenil ante Colo-Colo. “Se lo planteamos textualmente a Jorge Yunge y a la Gerencia de Ligas, que si nos obligaban a jugar ese partido, una de las opciones era jugarlo efectivamente con juveniles”, aseguró.

Por último, Clark expresó su molestia por la sanción de las autoridades argentinas que no le permitirá a los fanáticos de la escuadra universitaria asistir a partidos dentro de la provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2027.

"A mí me parece que hacer pagar a todos los hinchas de la U hasta el 2027 por las acciones que pueden haber tomado algunos pocos o algunos muchos, es un sin sentido. Las responsabilidades siempre son personales", cerró el directivo.

