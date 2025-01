Pablo Milad explica por qué se suspendió la Supercopa y aborda la opción de jugar la Copa Chile con juveniles

Este jueves se vive una nueva reunión de mediación entre el Sifup y la ANFP en la Dirección del Trabajo para intentar poner fin al paro de futbolistas y que así pueda arrancar la Copa Chile 2025, cuyo inicio está programado para este viernes.

Pablo Milad, presidente del organismo de Quilín y quien está marginado de las negociaciones, sacó la voz después de varios días y se mostró optimista con poner fin al conflicto con el gremio de futbolistas.

"Nosotros hicimos una reunión con los presidentes para determinar cuáles iban a ser las estrategias que íbamos a solicitar nosotros. Por eso pedimos una mediación a la DT con la finalidad de que ellos fueran mediadores, de cierta forma, en los puntos que estaba solicitando el Sifup", comenzó diciendo el timonel del organismo de Quilín en el marco del lanzamiento de la Copa América de Fútbol Playa 2025 que se desarrollará en Iquique.

"¿En qué situación estamos? Se han ido subsanando acuerdos y situaciones a través de los 11 puntos. Solamente queda un punto en disputa donde se hizo una propuesta, principalmente por lo de salud. Recordar que los jugadores tienen un seguro de salud y que hay situaciones que ocurren no son más de cuatro o cinco casos al año de lesiones graves y algunos clubes son solidarios y acompañan a estos jugadores y otros no, que es un porcentaje muy bajo. Y la ANFP ofreció un seguro en el cual podía cubrir hasta un monto mensual de los sueldos de los jugadores hasta que tuvieran la recuperación deportiva", añadió el exintendente del Maule.

Además, el mandamás se mostró confiado en poder jugar la primera fecha de la Copa Chile con normalidad este fin de semana: "Hoy comenzará otra reunión para llegar a un acuerdo en este punto. Nosotros queremos que el fútbol se juegue este fin de semana, que se juegue con profesionales y que lleguemos a un acuerdo en bien del fútbol".

"Si no se llega a acuerdo, nosotros vamos a hacer una reunión con todos los presidentes para determinar qué hacemos. Puede ser una alternativa jugar con juveniles, pero esto lo tiene que decidir el Consejo de Presidentes. Nosotros tenemos mucha ilusión de llegar a buen puerto en esta reunión de unos minutos más para que se juegue el fin de semana. Y si no, tendremos que reunirnos otra vez para tomar una determinación para el fin de semana", complementó.

En otro tema, Milad entregó los motivos por los que se suspendió la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que estaba programada para este sábado 25 de enero en el estadio La Portada de La Serena: "Se vieron bastantes alternativas. Nosotros estamos trabajando desde cuando terminó el Campeonato prácticamente en ver una sede. Se avanzó con algunas bastante y después se cayó. Hemos tenido la mejor disposición, vean el esfuerzo que se hizo en La Serena cumpliendo peticiones que no nos habían pedido jamás. Ya había tres kilómetros de valla en la ciudad, instalación de cámaras y una cantidad de requisitos que no se habían visto nunca en el fútbol".

"Por eso nosotros decidimos, como directorio, echar para abajo esta Supercopa, debido a que no había ningún tipo de certeza desde cuando nos dijeron que no podíamos vender entradas, habiendo cumplido absolutamente con todos los requisitos y todas las peticiones. Lo cumplimos absolutamente todo y lamentablemente no tuvimos la certeza. Los equipos también querían tener la certeza para la logística. Ellos nos solicitaron que les diéramos la certeza del partido y nosotros no podíamos dársela porque nos habían suspendido incluso la ventana de entradas", complementó.

