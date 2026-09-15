Pablo Milad descartó acercamientos con Gustavo Alfaro para ser nuevo DT de la Roja: "Nunca hubo conversaciones"

Mientras la Selección chilena ya comenzó con los trabajos en el complejo Juan Pinto Durán de cara a los amistosos que disputará en Norteamérica ante Canadá, Estados Unidos y México, en la ANFP todavía no hay avances sobre el director técnico que asumirá el siguiente proceso.

De hecho, en los últimos días, se dio a conocer que Gustavo Alfaro era uno de los candidatos para convertirse en el nuevo DT de la Roja, pero finalmente el argentino terminó renovando con Paraguay hasta 2030.

Frente a esto, Pablo Milad, presidente del organismo de Quilín, descartó supuestos acercamientos con el trasandino.

"Nunca hubo conversaciones con Alfaro. Él es más para el fútbol de Paraguay que para el de Chile", expresó el timonel en medio de la presentación de Copec como nuevo auspiciador del combinado nacional.

Además, detalló una conversación que tuvo con Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol: "Yo hablé con Harrison y me dijo: '¿Por qué están interesados en Alfaro si ya firmamos con él?'. Yo le dije a Harrison: 'Nadie está interesado, a lo mejor Alfaro debe estar tratando algo contigo y está negociando algo más. Pero nadie ha hablado con él'", explicó el exintendente del Maule.

De paso, reiteró que no quiere escoger al próximo entrenador de la Selección, debido a que su mandato en la ANFP terminará en noviembre próximo: "La nueva directiva elegirá al entrenador. No quiero dejar uno yo, tenemos que dejar los recursos para que la selección pueda escoger".

Por último, Milad destacó el rol de Felipe Correa, gerente de selecciones: "Felipe tiene un trabajo de muchos años, conoce el rubro. Él se maneja bien en logística y coordinación, es un hombre muy activo y no creo que quieran prescindir de él".

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