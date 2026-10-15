Pablo Milad descarta "escándalo" en reunión con la FIFA por separación de la ANFP y la FFCh

La visita de la FIFA a Chile para revisar la futura separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) con la Federación de Fútbol (FFCh) provocó todo un lío por exigencias del ente rector del balompié mundial, pues quien gane las elecciones del próximo 19 de noviembre en Quilín solo asumirá la presidencia de la Liga Chilena, mientras que Pablo Milad seguiría siendo parcialmente la máxima autoridad de la Federación hasta el 28 de febrero de 2027.

Además, radio ADN dio a conocer que la reunión terminó en escándalo por el disgusto de Jorge Uauy, candidato a la presidencia de la ANFP, quien habría sido increpado por Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul.

Sin embargo, Milad negó que se haya producido un conflicto durante la cita. "Yo creo que el título, como escándalo, como terremoto, son excesivamente ligados a una imaginación, no sé de quién, pero lamentablemente yo no vi eso. Yo estuve el 100% en la reunión y nunca vi una manifestación, ni terremoto, ni escándalo", expresó el timonel del organismo de Quilín en conversación con CNN.

Además, agregó que "hay posiciones diversas con respecto a esto. FIFA lo que quiere es una estabilidad de gobernanza, no gobiernos de transición, sino que yo termine el periodo con la finalidad de entregarle a un nuevo presidente por 4 años y no a un presidente que pueda durar uno, dos o tres meses. Y lo que busca la FIFA es estabilidad de gobernanza".

"Hay un consenso solamente de toda la gente del fútbol, no solamente de una institución, sino que también de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), de los grupos de interés que van a ser parte importante, van a ser parte del Consejo de la Federación, donde se van a tomar las grandes decisiones el día de mañana", añadió.

A su vez, sostuvo que la FIFA busca que "a más tardar el 28 de febrero, que puede ser mucho antes, se hagan las elecciones de la Federación por un mandato de cuatro años. Como tenemos completamente acordados los estatutos con ANFA y con los grupos de interés, donde van a ser una parte importante, como hemos dicho, solamente queda el paso de aprobar estos estatutos y llevarlos a cabo".

Por último, descartó una nueva postulación a la testera: "No, yo he dicho y repito solamente, siempre la intención personal fue entregar esto, una llave a cada uno, la llave de la ANFP y la llave de la Federación. Fue parte del programa de gobierno de nosotros; hemos encontrado muchos obstáculos a través del camino, pero hoy se están alineando los planetas y eso es muy importante para lo que viene para el fútbol chileno. Así que la tranquilidad que voy a tener es que le voy a entregar la llave de la Federación al presidente que va a ser por cuatro años y no por unos meses".

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