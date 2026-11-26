Williams Alarcón se robó todas las miradas en el triunfo de Boca Juniors por 2-0 sobre Independiente de Rivadavia en el estadio La Bombonera, resultado que clasificó al cuadro "xeneize" a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Es que el volante chileno protagonizó un dramático momento. Si bien arrancó como suplente, el nacional ingresó a los 36', pero duró muy poco en el campo.

Esto porque en el inicio del complemento, el formado en Colo-Colo sufrió una lesión muscular en el abductor de la pierna derecha y se retiró llorando de la cancha.

En tanto, Carlos Palacios, el otro chileno que milita en el conjunto boquense, no sumó minutos y ya acumula cuatro partidos sin ingresar al terreno.

Consignar que Boca Juniors viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana el fin de semana pasado y ahora se ilusiona con el título del certamen trasandino.

(Imagen: IMAGO / PHOTOxPHOTO)

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