El volante chileno ingresó desde la banca, pero debió abandonar el campo por un problema muscular. Carlos Palacios no sumó minutos en la victoria "xeneize".
Williams Alarcón se robó todas las miradas en el triunfo de Boca Juniors por 2-0 sobre Independiente de Rivadavia en el estadio La Bombonera, resultado que clasificó al cuadro "xeneize" a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Es que el volante chileno protagonizó un dramático momento. Si bien arrancó como suplente, el nacional ingresó a los 36', pero duró muy poco en el campo.
Esto porque en el inicio del complemento, el formado en Colo-Colo sufrió una lesión muscular en el abductor de la pierna derecha y se retiró llorando de la cancha.
En tanto, Carlos Palacios, el otro chileno que milita en el conjunto boquense, no sumó minutos y ya acumula cuatro partidos sin ingresar al terreno.
Consignar que Boca Juniors viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana el fin de semana pasado y ahora se ilusiona con el título del certamen trasandino.
(Imagen: IMAGO / PHOTOxPHOTO)
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