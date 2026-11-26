Durante esta semana se conoció que la ANFP buscaría trasladar la final de la Copa Chile 2026 al estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, debido a la falta de recintos disponibles en Santiago, donde el Estadio Nacional y el Santa Laura tienen conciertos programados para esas fechas.

Ante esta posibilidad, el delegado presidencial (s) de la región del Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió a la opción de que el recinto penquista albergue la definición del certamen.

"Carabineros hace un estudio de factibilidad con las exigencias para poder realizar este tipo de eventos. Está la disposición de la Delegación en que, si se cumple la factibilidad, nosotros autorizamos", reconoció en conversación con TVU.

Asimismo, la autoridad aclaró cuáles son las competencias de la Delegación Presidencial en este proceso y agregó: "No le corresponde a la Delegación dar la autorización para arrendar el estadio. El estadio es del municipio y está bajo su administración. Entonces, está bien avanzar con los estudios de factibilidad, pero el municipio es el que tiene la última palabra".

Cabe consignar que la final de la Copa Chile está programada para el próximo domingo 13 de diciembre y podría tener un atractivo Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, siempre que albos y azules logren superar a O'Higgins y Coquimbo Unido, respectivamente, en sus respectivas llaves.

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