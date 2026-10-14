Pablo Milad defiende su gestión al mando de la ANFP remarcando el nivel de inversión y la formación de futbolistas

A Pablo Milad le queda poco más de un mes como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), pues el lunes 19 de noviembre se realizarán elecciones que definirán a su sucesor en la testera del organismo de Quilín.

Y pese a los malos resultados de la Selección chilena, el timonel del ente rector del balompié chileno defendió su gestión colocando énfasis en el nivel de inversión y proceso a cargo del balompié formativo del país.

Durante el 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026, organizado por la ANFP, señaló que "hay situaciones que tu no puedes manejar, hay generaciones espontáneas. La Generación Dorada fue coincidencia de diferentes jugadores que formaron un gran equipo. Nos dimos cuenta que había muchas falencias en el fútbol formativo, no se hacía un seguimiento del ecosistema del jugador, lo psicológico, lo social, la familia, que influye en su rendimiento. Hoy hay seleccionados de todo el país, hay un análisis más profundo y objetivo de los partidos".

Añadió que "la ansiedad de los resultados está supeditada al aporte de la Generación Dorada, pero esa misma generación limitó el paso de nuevas figuras que tendríamos hoy día. Aumentamos en un 75% la cantidad de partidos en el fútbol formativo, somos los segundos en Sudamérica con más partidos. Llegamos a casi 6.000 millones de pesos en inversión. Prueba de los avances es el titulo de Santiago Wanderers en la Libertadores sub-20, quiere decir que el campeonato chileno no es tan malo como muchos dicen".

Además, indicó que "el trabajo en staff ha permitido que el trabajo con los jugadores de la selección sea el mismo de la sub-15 a la adulta. Hay un alineamiento, fundamentación y disciplina (...) El Complejo José Sulantay fue fundamental para darle dignidad al fútbol formativo, el gimnasio anterior daba pena, los chicos trabajaban de forma incómoda. Se ha visto en las clasificaciones a los últimos Mundiales sub-17, es premio del esfuerzo de los técnicos también".

Por último, Milad sostuvo que "me iré con la tranquilidad de que hay un proceso que se está cumpliendo, que se están viendo vestigios y situaciones en las que hay alguna luz de esperanza, que es importante al no tener jugadores estrellas como Alexis o Vidal. Hay chicos que vienen con mucha hambre de sacar esto adelante. Hay un trabajo científico detrás. He asumido la reponsabilidad por los malos resultados, pero también es responsabilidad de todos. Hay que tomar el sartén por el mango, trabajar juntos con los clubes".

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