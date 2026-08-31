Pablo Milad defiende denuncia contra San Marcos de Arica y niega presiones de otros clubes

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, rompió el silencio y se defendió de las críticas que han surgido por la denuncia que presentó el ente rector del fútbol chileno en contra de San Marcos de Arica por supuestas inconsistencias en sus estados financieros, situación que podría derivar en su desafiliación.

En conversación con VLN Radio, el mandamás del balompié criollo expresó sus reparos ante los planteamientos que se han hecho en la prensa nacional sobre supuestas presiones de clubes involucrados en la permanencia de la Liga de Ascenso y que se verían beneficiados con el duro castigo al elenco ariqueño.

"Siempre en el fútbol hay mitos y mitómanos, tú sabes que hay una mezcla de las dos cosas. Nosotros tenemos una obligación como directorio: denunciar lo que fue determinado por la Unidad de Control Financiero, que los últimos años (San Marcos) no han tenido capital de funcionamiento y no cuadraba el informe que dio la ANFP con los resultados de la auditoría. Hicimos la denuncia, pero con el fin de que ellos también esclarezcan", explicó el timonel de la actividad.

El dirigente profundizó en la presunta irregularidad del cuadro santo y aseguró que "nosotros pedimos durante meses los documentos que nunca llegaron y que se esclarezca en el Tribunal".

Asimismo, el exintendente del Maule sostuvo que "nosotros no tenemos intención, solamente la penalización de tener un documento que diga algo diferente a lo que es lo real, es una falsificación de documento. Eso lo tienen que demostrar que no fue así y no va a pasar nada, pero si no lo pueden demostrar, el Tribunal tendría que determinar".

Por último, Milad indicó que "en caso de que los tribunales determinaran, tanto la primera como la segunda sala la desafiliación, esto tiene que pasar por el Consejo de Presidentes, con cuatro quintos. Significa que el 80% de los consejeros tienen que votar la desafiliación. Hay un proceso largo todavía. San Marcos también tiene el derecho a defenderse".

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