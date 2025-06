Pablo Milad cuestiona críticas del Presidente Boric hacia la ANFP en la Cuenta Pública: "Los dichos del son desafortunados"

En medio de su extenso discurso en su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric emitió duros cuestionamientos en contra de la ANFP, criticando su gestión para hacer frente a los problemas de seguridad en los estadios.

El Mandatario señaló en el Congreso que "sacamos poco con que el Estado cumpla su parte de la pega si los clubes deportivos y su federación, en particular la ANFP, no asumen las obligaciones que le impone la ley. En la medida en que se sigan resistiendo a ello, son ellos los responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol".

Sus palabras no dejaron indiferente al mandamás del fútbol nacional, Pablo Milad, quien tras concurrir al entrenamiento de la Selección chilena en Juan Pinto Durán, le contestó a la Primera Autoridad del país.

"Los dichos del Presidente son desafortunados. Pensamos que le falta mucha información de lo que hacen los clubes cada fin de semana, son más de 800 partidos cada año. No habría resoluciones autorizando partidos si no cumpliéramos la ley. La cantidad de multas es la mínima. Sus asesores no le han comunicado bien", aseguró el timonel de la actividad.

En la misma línea, el dirigente aseguró que "somos los más interesados en que se llenen los estadios, los clubes necesitan el público para financiarse. Venimos impulsando el Registro Nacional del Hincha hace dos años. Los hechos en el último tiempo es algo que no ocurre siempre, los desmanes son aislados. Hay que mejorar, trabajando en conjunto, criticando menos e informándose más".

El exintendente del Maule planteó además que "siempre hemos tenido una buena disposición. Solamente digo que no me ha recibido, que soy el único en Sudamérica que no lo ha recibido el Presidente, ni tampoco ha ido a ningún partido. Lo invitamos a todos los partidos también, independientemente que el momento no es el mejor futbolísticamente en nuestra selección, pero ahí es donde hay que apoyar, cuando las cosas no están bien".

