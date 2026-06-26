Pablo Milad confirma que el nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile elegirá al técnico de la Roja

Este 26 de junio se cumplen 10 años del histórico bicampeonato de América que conquistó la Selección chilena al ganar la Copa Centenario de Estados Unidos tras derrotar nuevamente en la final a Argentina por lanzamientos penales.

Por eso, este viernes la ANFP realizó un homenaje a los ganadores del título continental obtenido en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En la ceremonia en Juan Pinto Durán estuvieron presentes referentes de la Generación Dorada como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel y el entonces director técnico, Juan Antonio Pizzi.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, expresó: "Es un hecho histórico, representa los sacrificios y una historia. Los jugadores marcan un antes y un después en nuestra historia. Teníamos a todos en las cinco primeras ligas del mundo y lo ratificamos con un muy buen nivel y una copa que quedará para la eternidad”.

Pero también el timonel del organismo de Quilín se refirió al futuro de la Roja. En ese sentido, descartó que el nuevo entrenador del combinado nacional se resuelva en el cierre de su gestión: "Siempre lo he dicho. El nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile elegirá al nuevo técnico, yo para entonces estaré en mi casa. No quiero que me digan que elegí un técnico que no les gusta o que no les satisfaga. Por eso tenemos que acelerar los procesos para la elección, estamos trabajando en dos comisiones. Es para la seguridad del técnico que venga para un contrato por cuatro años".

Además, el exintendente del Maule aprovechó la ocasión para confirmar el acuerdo para el cambio de sponsor para la Selección: "Se firmó el contrato con Marathon. Hay que negociarlo ahora porque los tiempos son escasos y desde el 1 de enero tiene que partir la marca nueva. Se está avanzando bien. La camiseta se vendió en un 70, 80% más que lo que se había vendido".

Por último, Milad anunció un cambio para la Primera B: "Los recursos están destinados ya, hubo una buena licitación para quienes se dedican al VAR y se ganó de buena forma. Habrá VAR en la segunda etapa del campeonato para tener mayor objetividad en los cobros. La aprobación debe ser exclusiva por parte de los clubes del ascenso".

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