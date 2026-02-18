Pablo Milad confirma que Chile no jugará amistoso con España en vísperas del Mundial

Diario Marca de España reveló semanas atrás que la selección de su pais tenía programado un amistoso con Chile en la ciudad mexicana de Puebla, a escasos días del inicio de la Copa del Mundo, certamen donde la Roja europea asoma como una de las grandes candidatas.

Sin embargo, todo quedó en nada. Así lo dio a conocer este miércoles el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien aseguró que "nunca fue al cien por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones".

Con respecto a los motivos de esta negativa, el mandamás del fútbol nacional explicó que "no se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido".

Eso sí, el dirigente afirmó que "nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes".

