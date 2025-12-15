Pablo Milad asegura que se irá del fútbol tras dejar la ANFP

Pablo Milad culminará su segundo período a cargo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en noviembre del próximo año y no sólo no postulará a un nuevo período, sino que, tras ello, dejará de participar en la actividad futbolística.

Así lo señaló en una entrevista en un medio radial.

“La verdad es que estoy viviendo mi presente y no tengo ningún interés en volver, en un futuro, al ámbito público. La exposición ha sido bastante y quiero volver a Curicó tranquilamente a desarrollar las empresas en las cuales soy socio”, expresó Milad.

El dirigente, quien ha sido ampliamente criticado durante su gestión por los malos resultados de todas las selecciones nacionales, la multipropiedad de los clubes, el protagonismo de los representantes y la incapacidad de detener la violencia en los estadios, es actualmente uno de los vicepresidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cargo que deberá también dejar ya que está vinculado a su puesto como presidente de la Federación chilena.

