Pablo Milad asegura que opción de un tercer campeonato en Chile "es un proyecto que va firme"

Pablo Milad, presidente de la ANFP, volvió a referirse a la posibilidad de sumar un tercer torneo, además del Campeonato Nacional y Copa Chile, para contar con más partidos para el fútbol chileno.

En ese sentido, el timonel del organismo de Quilín aseguró que el proyecto "va fuerte" y que cuenta con el respaldo de los clubes.

"¿Qué necesitamos? Necesitamos más partidos, tal como aumentamos el número de partidos del fútbol formativo, que subió en un 75 por ciento, y necesitamos aumentar el número de partidos en las series adultas. No somos los peores como han dicho, ni tampoco somos los mejores. Lo que sí, tenemos un campeonato que se ha desarrollado por años de igual forma", expresó el directivo a los medios.

"Nosotros siempre estamos pensando en el crecimiento y en que no hayan estos vacíos que generan una incertidumbre cuando el campeonato se para, y por eso estamos trabajando en un proyecto de tercer campeonato en el cual se llenen estos vacíos", añadió.

Además, el ex intendente del Maule agregó que "la idea es llenar esos vacíos de las fecha FIFA y de la Copa América, que eso será cerca de 45 días, con mucho fútbol, que no paremos, porque nos sirve también para que esos jugadores que están dando pasos a la selección no pierdan ritmo.

Finalmente, Milad declaró que "es un proyecto que va firme y hay una muy buena disposición de los presidentes, implica más gasto para nosotros por el arbitraje, por el VAR por la logística, pero también está la disposición de los clubes para invertir en sí mismos".

PURANOTICIA