Pablo Milad anticipa que decisión sobre nuevo DT de la Roja se tomará una vez que finalice el Mundial

Ya han pasado más de cuatro meses desde que terminaron las Clasificatorias para el Mundial de 2026, y en la ANFP todavía no logran definir al nuevo entrenador de la Roja para el siguiente proceso.

Y habrá que seguir esperando hasta un buen tiempo, ya que el presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, confirmó que no tienen como prioridad inmediata la búsqueda de un nuevo DT para el combinado nacional y que el plazo se tomará una vez que finalice la cita planetaria.

"Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Después del Mundial se abrirán muchas posibilidades de entrenadores y tendremos un abanico que se adapte", reconoció el timonel del organismo de Quilín en el marco del lanzamiento de la Liga de Primera 2026.

Sobre el perfil que buscan para el nuevo estratego, sostuvo que "sepa del fútbol chileno, que tenga antecedentes, que haya tenido experiencia, que es muy importante, y también el manejo de las nuevas figuras que vienen, que necesitan y que se están fogueando cada día más".

Por último, Milad manifestó su optimismo por el desarrollo de los futbolistas nacionales: "Me alegra que vayan saliendo jugadores al extranjero, eso quiere decir que van a llegar con una expertise diferente y eso va a subir también el nivel de la Selección chilena".

