Pablo Galdames regresa a Europa: fue oficializado en el Burgos de España

Pablo Galdames está de regreso en el fútbol europeo. Tras partir de Independiente de Avellaneda, el volante chileno fue oficializado en el Burgos de España, cuadro que milita en la Segunda División de ese país.

El mediocampista nacional arriba con un contrato hasta junio de 2027 y fue anunciado este viernes a través de las redes sociales del club.

"El Burgos CF se hace con los servicios del mediocentro chileno, Pablo Galdames Millán (Santiago, Chile, 30/12/1996), siendo así el primer fichaje del mercado invernal del BCF", publicó el elenco hispano.

Consignar que el club permanece en la Segunda División de España desde la temporada 2021/2022, luego de ascender desde la Segunda División B (tercera división). Actualmente marcha en la séptima posición en la liga de ascenso.

En cuanto a Galdames, esta será la séptima camiseta en su carrera, tras pasos por Unión Española, Vélez Sarsfield, Genoa, Cremonese, Vasco da Gama e Independiente.

