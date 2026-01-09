Pablo Galdames está en la órbita de San Lorenzo de Almagro para reforzar su mediocampo

Felipe Loyola podría no ser el único chileno en despedirse de Independiente de Avellaneda, cuadro que estaría dispuesto a dejar partir al mediocampista Pablo Galdames.

De acuerdo a reportes que llegan desde Argentina, el Rojo buscaría liberar cupos de extranjero para fichar en el mercado de pases, y el volante nacional sería uno de los apuntados.

Pero eso no es todo, ya que de acuerdo a TyC Sports, el formado en Unión Española apareció en la órbita de San Lorenzo de Almagro, elenco que también tiene en la mira a Juan Sforza de Vasco da Gama.

"Su perfil, con experiencia internacional y rodaje en el fútbol argentino, también encaja dentro de lo que busca el cuerpo técnico para reforzar la zona central, aunque al igual que en el caso de Sforza, por ahora se trata solo de un seguimiento", precisaron sobre el criollo.

Por su parte, el presidente de los "Cuervos de Boedo", Sergio Costantino, reconoció en conversación con radio La Red de Argentina que el santiaguino "es una de las posibilidades", que manejan como posible incorporación.

Cabe señalar que Galdames arribó al "Rey de Copas" en enero del año pasado y disputó un total de 1.290 minutos en 33 partidos, la mayoría de ellos como suplente. A pesar de eso, se las arregló para matricularse con cuatro goles y dos asistencias.

