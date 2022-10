Pablo Aránguiz quedó fuera de la citación para el partido ante U. Española por Copa Chile tras denuncia en su contra

Una nueva polémica envuelve a Universidad de Chile. Si hace unos días los "azules" hacían noticia por una pelea entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos en un entrenamiento, ahora lo hacen por una acusación de un guardia de seguridad contra el volante Pablo Aránguiz de agresión y amenazas.

El técnico de los estudiantiles, Sebastián Miranda, salió al paso del tema y aseguró que conversó con el jugador, quien quedó fuera de la citación para el duelo de este miércoles ante Unión Española por semifinales de Copa Chile.

"Sobre el hecho no me puedo referir, porque hay un tema que el club está recabando toda la información, pero lo que sí tengo que decir es que Pablo ayer (lunes) llegó en perfectas condiciones, estuve conversando con él y me contó todo lo sucedido", reconoció el estratego conferencia de prensa.

Además, el DT añadió: "Llegó en la hora que corresponde, entrenó como corresponde sin ningún atisbo de bajar la intensidad, sin nada... él reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona, pero en más detalles no puedo entrar porque hay una investigación".

"Me molesta no poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Eso me frustra, me condiciona, porque no puedo tener a todos los jugadores a disposición", complementó.

Y desde la dirigencia también se refirieron a este supuesto hecho, informando que la la "gerencia deportiva y cuerpo técnico se reunieron con el jugador y solicitaron su versión del caso en particular".

Agregaron que el futbolista "no ha incumplido con sus tareas en el Centro Deportivo Azul, respecto a horario, presencia y desempeño en los entrenamientos, a los que llegó en perfectas condiciones".

Además decidieron "que el jugador no sea citado al partido de ida de la semifinal de la Copa Chile 2022, pensando en que hoy debe enfocarse principalmente en resolver su situación individual con relación a estos hechos".

Por último, señalaron que "esperamos que estos acontecimientos se esclarezcan desde todo punto de vista, para beneficio de todos los involucrados".

