Otro bicampeón de América dice adiós: Mauricio Isla anunció su retiro del fútbol profesional con emotiva publicación

Mauricio Isla anunció este lunes su retiro del fútbol profesional, después de casi dos décadas de trayectoria.

El referente de la Selección chilena e integrante de la Generación Dorada que se consagró bicampeona de América, se encontraba sin club desde su salida de Colo-Colo a fines de 2025.

El lateral derecho comunicó su decisión en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram acompañada de imágenes de las camisetas que defendió, una foto con sus hijas y registros de su paso por la Roja.

"Un 7 de septiembre comenzó esta obra y hoy, también un día 7, anuncio que ha llegado a su fin. Por respeto y amor a mi familia, comunico mi retiro del fútbol profesional", indicó el "Huaso" en su publicación, haciendo alusión a su debut en la actividad hace exactos 19 años, cuando Marcelo Bielsa lo hizo debutar con el combinado criollo.

Sobre su paso por el elenco nacional, el ahora exdefensa indicó que "así comenzó una historia maravillosa: 144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo".

Asimismo, el exzaguero admitió que "escribir esto no es fácil. Se vienen muchos recuerdos a mi mente, desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista. Mis comienzos no fueron fáciles, pero entendí que, si quería llegar lejos, debía entregar todo de mí".

El histórico carrilero del "Equipo de Todos", tuvo palabras de agradecimiento para su club formador, Universidad Católica, y también para José Sulantay, su entrenador en la Selección sub-20 que conquistó el tercer puesto en el Mundial de Canadá 2007, además del mencionado Bielsa.

"Agradezco a cada club que me abrió sus puertas: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe y Flamengo, cuya hinchada me hizo sentir como un brasileño más. Luego regresé para vestir las camisetas de Universidad Católica, Independiente y finalmente Colo-Colo, un club con raíces especiales en mi historia familiar", sumó.

En esa misma línea, el oriundo de Buin mostró gratitud "a quienes me ayudaron a crecer, me acompañaron lejos de Chile, me levantaron en los momentos difíciles y confiaron en mí. Gracias a todos los chilenos que celebraron mis alegrías, especialmente aquel gol frente a Uruguay (por cuartos de final de la Copa América 2015)".

Para cerrar, señaló que "espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional . Con cariño, Mauricio Isla. 'El Huaso Isla'".

Cabe señalar que a lo largo de su trayectoria, Isla jugó 588 partidos a nivel de clubes, contabilizando 19 goles y 76 asistencias, los cuales sirvieron para la obtención de doce títulos , destacando tres Scudettos con la Juventus y una Copa Libertadores con Flamengo.

Con la Roja, en tanto, disputó 144 compromisos y aportó con cinco tantos y 19 habilitaciones. Además de las mencionadas Copas América, también vio acción en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

(Imagen: @mauricioisla4chile)

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