Universidad de Chile iguala ante Everton y clasifica a cuartos de final de la Copa Chile

En una jornada insólita donde se definió la serie íntegramente en una sola tarde, Universidad de Chile clasificó a cuartos de final de Copa Chile tras igualar a uno en la revancha disputada en el estadio Nacional, valiéndose del resultado obtenido en la ida para avanzar a la ronda de los ocho mejores del certamen.

Azules y ruleteros volvían a verse las caras después de dos horas y media, cuando lograron terminar el partido del jueves, suspendido y reprogramado para este domingo debido a serios incidentes protagonizados por barristas del cuadro estudiantil.

A diferencia de la visita, que prácticamente no movió las piezas en búsqueda de dar vuelta la llave, el dueño de casa realizó variantes importantes en el once estelar, destacando el ingreso desde el primer minuto del defensa Igor Lichnovsky y la salida del delantero Juan Martín Lucero, autor del único tanto en el duelo de ida.

La apuesta del técnico laico Fernando Gago le dio resultado de inmediato, ya que sus pupilos tomaron las riendas del compromiso desde el arranque y generaron constantes ocasiones de peligro en las inmediaciones del portero Ignacio González.

No conforme con hacer trabajar al golero (6' y 26'), el conjunto universitario contó también con un cabezazo de Nicolás Ramírez (29') y un zapatazo de Fabián Hormazábal (41') que se estrellaron en los palos. Los auriazules, en tanto, casi sorprendieron con un frentazo de Emiliano Ramos (44').

Cuando parecía que los equipos se irían empatados al descanso, Ignacio Vázquez ganó en velocidad, llegó a línea de fondo y envió un centro al corazón del área que Eduardo Vargas impactó de cabeza para abrir la cuenta en favor de la U (45+2').

Si bien locales mantuvieron el control del cotejo en el comienzo del complemento, lo que se vio reflejado en un par de clarísimas aproximaciones de riesgo (52' y 55'), el forastero sorprendió en el minuto 56 con un balón aéreo de Emiliano Ramos al primer palo, Nicolás Montiel se adelantó a Gabriel Castellón y emparejó las cifras con un testazo.

Con un solo gol de diferencia en el global, el combinado capitalino trató de sostener la intensidad exhibida a lo largo de la contienda y apostó al contragolpe, mientras que el elenco viñamarino no claudicó en sus esfuerzos por forzar los penales.

Al final, Universidad de Chile logró sostener su ventaja y se anotó en la ronda de los ocho mejores, donde quedó emparejado con Deportes Antofagasta, escuadra que dejó en el camino a Deportes Iquique.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Tobías Reinhart (Israel Poblete, 66'), Charles Aránguiz (Marcelo Díaz, 72'); Fabián Hormazábal, Javier Altamirano (Gonzalo Reyna, 79'), Maximiliano Guerrero (Nicolás Fernández, 66'); Eduardo Vargas, Ignacio Vázquez (Juan Martín Lucero, 72'). (DT: Fernando Gago)

Everton

Ignacio González; Lucas Soto (Braian Martínez, 83'), Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (Cristian Palacios, 65'); José Tomás Hernández (Julián Alfaro, 45'), Benjamín Berríos, Joaquín Moya (Óscar Opazo, 72'), Emiliano Ramos; Nicolás Montiel (Josué Ovalle, 65'), Alan Medina. (DT: Walter Ribonetto)

Árbitro: Nicolás Millas

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA