Otra vergüenza de la Roja: Nueva Zelanda golea a Chile y corta ocho meses sin victorias

En una jornada para el olvido en el Eden Park, la Selección Chilena sufrió una derrota histórica al caer por 4-1 frente a Nueva Zelanda. El resultado representa un hito negativo para el fútbol nacional, ya que el elenco oceánico no solo cortó una racha de ocho meses sin ganar, sino que además consiguió su primera victoria histórica ante un equipo sudamericano.

El planteamiento de Nicolás Córdova se desmoronó tempranamente. A los 26 minutos, el volante Darío Osorio fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Kosta Barbarouses, dejando a Chile con diez hombres cuando apenas se jugaba el primer tercio del cotejo. Previamente, el jugador ya había sido amonestado a los 22' por una entrada ilícita.

La superioridad numérica fue aprovechada de inmediato por los locales. A los 30', el propio Barbarouses abrió el marcador, obligando a una reestructuración táctica de emergencia en la Roja. El panorama se volvió aún más sombrío a los 39' con el tanto de Eliah Just, el cual debió ser ratificado por el árbitro Jack Morgan tras una revisión del VAR que se prolongó por cuatro minutos.

Tras el descanso, Córdova intentó revertir la situación con cuatro modificaciones simultáneas: ingresaron Gonzalo Tapia, Lucas Cepeda, Maximiliano Gutiérrez y Benjamín Kuscevic. Aunque Cepeda avisó con un remate a los 47', el dominio neozelandés se mantuvo firme mediante balones detenidos y transiciones largas. Así llegaron las anotaciones de Jesse Randall a los 59' y Ben Waine a los 70', sentenciando una goleada que dejó expuestas las debilidades del conjunto nacional.

El único descuento para Chile llegó a los 82 minutos a través de Gonzalo Tapia, en una de las escasísimas llegadas de un equipo que solo había inquietado al inicio con un tiro de Osorio. Esta caída genera incertidumbre respecto al futuro inmediato de la selección, cuya meta principal es la Copa América de 2027, desafío para el cual urge la definición de un cuerpo técnico definitivo.

La formación de Chile contó con Vigouroux; Gárguez, Lichnovsky (Gutiérrez), Maripán, Suazo; Pizarro (Saavedra), Loyola (Echeverría), Faúndez (Kuscevic), Altamirano (Cepeda); Osorio y Brereton (Tapia). Por su parte, el equipo de Darren Bazeley alineó a Paulsen; Payne, Surman, Bindon, Old; Just, Bell, Stamecic, Randall; Mccowatt y Barbarouses, utilizando también diversos cambios en la segunda mitad.

PURANOTICIA