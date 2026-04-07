Osorio deslumbra en Dinamarca y seduce a la Roma: su salto a Italia toma fuerza

La etapa de Darío Osorio en el balompié de Dinamarca podría estar transitando por sus meses finales. El volante nacional, quien ha consolidado un positivo paso por el Midtjylland tras su transferencia desde la Universidad de Chile, se encuentra en el radar de diversas instituciones europeas, lo que hace prever su salida del club al concluir la temporada 2025-2026, a mediados de año.

Si bien el futbolista ha sido vinculado previamente con escuadras de la Premier League, su horizonte profesional más cercano parece situarse en Italia. Durante las últimas horas, ha trascendido con fuerza el interés formal de la Roma por sumar al talentoso jugador chileno a su plantilla.

La noticia fue validada por La Gazzetta dello Sport, uno de los rotativos deportivos de mayor prestigio en territorio italiano. El medio aseguró que un representante del equipo capitalino estuvo presente en tierras danesas el pasado fin de semana, con el objetivo de realizar un seguimiento presencial a Osorio en el empate 2-2 de su escuadra frente al Sonderjyske, duelo en el que el nacido en Hijuelas destacó al convertir un gol de gran factura.

Sobre la actuación del mediocampista, el influyente periódico deportivo resaltó: “Los goles del Midtjylland fueron obra de Simsir y Dario Osorio. Este último era el nombre que el ojeador de la Roma había marcado en rojo, confirmando en persona las buenas impresiones que había tenido en las últimas semanas”.

Según la información proporcionada por el diario europeo, el Midtjylland habría establecido una tasación de 15 millones de euros por el pase del chileno, una cifra que resultaría accesible para las finanzas de la Roma. Al respecto, La Gazzetta dello Sport enfatizó que “Por edad, salario y características, Osorio se convierte en uno de los nombres clave para el mercado de la Roma, a pesar de su pasaporte extracomunitario”.

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