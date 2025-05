Óscar Opazo cierra filas en torno a Jorge Almirón: "Respaldamos 100% al entrenador"

Colo-Colo remó desde atrás y alcanzó a evitar la debacle, firmando un trabajado empate a dos ante Ñublense en el estadio Monumental, en lo que pudo ser el último partido de Jorge Almirón al mando del plantel.

A pesar de las duras críticas que caen sobre el estratego, quien podría dejar su cargo este martes tras una reunión del directorio de Blanco y Negro, desde el plantel albo alzaron la voz y respaldaron férreamente al DT.

Una vez concluido el cotejo, el lateral Óscar Opazo remarcó que "nosotros respaldamos 100% al entrenador, los principales responsables de este mal momento somos nosotros los jugadores. El entrenador ha recorrido todo el continente con los equipos más grandes y sabe cómo darle la vuelta a esto"

El formado en Santiago Wanderers agregó que "no hay ningún problema con el entrenador. Estamos en un momento complicado porque no hemos tenido los resultados que esperamos. Nos hacemos cargo. Somos autocríticos".

Sobre lo ocurrido ante el cuadro chillanejo, el zaguero reconoció que "estamos en un momento malo. No hay que mentirle a nadie. No ha sido un año bueno. En el segundo tiempo hicimos algo distinto. No nos entregamos tan fácil como en otros partidos".

Por último, el defensa negó rotundamente la acusación que realizaron el domingo en el programa deportivo «Círculo Central», donde el periodista Mauricio Israel señaló que durante la pretemporada los futbolistas del elenco popular habrían ingresado escorts a los hoteles de concentración.

"Sabemos que salieron mil noticias, pero tratamos de no pescar. Colo-Colo es el más grande de Chile y vende más cuando anda mal. Hablamos entre los más grandes y cerramos fila. Hay muchos medios que sacan información falsa", sentenció Opazo.

