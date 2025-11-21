Ortiz y el partido clave de Colo-Colo ante U. La Calera por la clasificación a la Sudamericana: "Dependemos de nosotros"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, habló este viernes en la previa del partido con Unión La Calera, ocasión en que reveló un diálogo que sostuvo con el volante y capitán albo Esteban Pavez, a raíz de los polémicos dichos de hace unas semanas, cuando aseguró que Universidad Católica era la mejor institución de Chile.

En conferencia de prensa, el estratego señaló que "con respecto a Esteban y a los demás, hablo todos los días, no solo por una declaración de un jugador voy a hablar algo en especial, no, todos los días hablo con los jugadores".

En el caso puntual del mediocampista, el DT aseguró que "lo he hablado en la intimidad. Le he preguntado y me ha dado una explicación y queda ahí adentro. Todo lo que yo hablo va a quedar ahí adentro con el jugador para que crezcamos como equipo y como institución".

Asimismo, el "Tano" subrayó que lo conversado con el referente del Cacique "me lo guardo para mí, para Esteban, en el interno del grupo. Hablo de todo, no solamente de lo que ha declarado, simplemente de muchísimas situaciones".

Consultado sobre el momento que atraviesa el cuadro popular, el argentino dijo estar convencido que "el equipo ha crecido a nivel deportivo. No soy mucho de fijarme en los números comparativos de lo que venía a lo que sucede, pero sí hay una mejoría. El último partido quizás no fue tan notorio como los anteriores, pero sí hubo una mejoría".

En cuanto al choque con los "cementeros" y la lucha por clasificar a Copa Sudamericana, Ortiz enfatizó que "todos los partidos que afrontamos hacia atrás y por los que vienen, siempre van a ser importante por el club en que estamos".

"Somos conscientes y realistas de la situación, hoy nuevamente puedo decir que dependemos de nosotros, el día del domingo va a ser un partido al fin en nuestra casa, con nuestra gente, donde podamos tener ese jugador extra como se dice y podamos hacer un buen partido. Todos los que quedan van a ser tan importante como este", cerró.

