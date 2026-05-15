Fernando Ortiz se desentiende de críticas en su contra en redes: "Puede estar escribiendo un niño de 10 años"

Por más que tenga a Colo-Colo en el liderato absoluto de la Liga de Primera, Fernando Ortiz, se ha llenado de críticas por parte de los fanáticos albos.

Es que el "Cacique" cayó sorpresivamente a mitad de semana en si visita a Coquimbo Unido, resultado que no solamente le impidió sellar una clasificación a semifinales de la Copa de la Liga, sino que los dejó al borde de la eliminación de ese certamen.

En la conferencia de prensa de este viernes, el técnico de los albos lamentó el tropiezo ante los "piratas", que ahora tienen la primera opción de avanzar, aunque llamó a levantar cabeza en el duelo de este domingo ante Ñublense, por la reanudación del Campeonato.

"A nadie le gusta perder, más sabiendo que un triunfo significaba pasar de ronda. Hay que observar, corregir, analizar y que no vuelva a suceder este domingo, donde jugaremos contra un rival difícil por el Campeonato Nacional", expresó el estratego argentino.

Sobre el elenco chillanejo, el DT advirtió: "Es un equipo muy competitivo con un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está prendido en la tabla de mitad hacia arriba. El rival tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores".

Consultado por las críticas de los hinchas albos por no ganar partidos importantes, el trasandino respondió: "No leo redes sociales. Quizás seré diferente a los demás. Yo estoy enfocado en que el equipo pueda mostrar una mejor versión en cada partido y que podamos sacar un buen resultado. No tengo otra respuesta de lo que sucede en las redes sociales, sabiendo que detrás puede haber un chico de 10 años escribiendo. De lo que yo recibo y salgo, están felices y contentos. Cuando escriben, puede ser un anciano de 95 años que le dicen que escriba eso".

Por último, Ortiz ratificó que Maximiliano Romero no se ha recuperado de su lesión: "Maxi no va a llegar al partido del domingo. Lamentablemente, no se ha podido recuperar. Tengo hasta el día de mañana para pensar y analizar cuáles son las mejores opciones para enfrentar a un gran rival".

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