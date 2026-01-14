Ortiz se muestra cauto ante la conformación del plantel de Colo-Colo y no descarta utilizar a Vidal de defensa

Antes de emprender vuelo a Uruguay para participar del torneo amistoso Serie Río de La Plata, el director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, conversó con la prensa presente en el Aeropuerto de Santiago y dejó en claro cuáles son los objetivos del Cacique para el 2026.

"El compromiso que lleva vestir esta camiseta u ocupar la silla de entrenador, es que tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento", expresó el estratego, quien aclaró que "siempre" tienen la obligación de ser campeones.

Al ser consultado sobre nuevas incorporaciones tras los arribos de Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, el DT apuntó que "la directiva sigue trabajando, el mercado está abierto, esperemos hasta último momento para hablar de refuerzos y más. Está trabajando la directiva, una vez terminado en todo sentido hablaremos en general".

Asimismo, expuso que "voy a hablar en el momento que esté cerrada la plantilla. No quiero faltar el respeto a nadie, solamente doy la oportunidad al directorio que trabaje".

En esa misma línea, el "Tano" sembró dudas sobre la búsqueda de un portero tras la partida de Brayan Cortés. "Lo hablaremos más adelante. El mercado está abierto, una vez finalizado hablaremos de todos los puestos que estamos buscando", puntualizó.

Finalmente, sobre la posibilidad de ubicar a Arturo Vidal como defensa central, Ortiz señaló que "lo más importante es que todos están predispuestos a hacer cosas o a intentar encontrar el equipo y eso habla por sí sólo. Trabajo todos los días con ellos y veo las actitudes que tienen, y las ganas de hacer aún mejor a Colo-Colo y eso habla por sí sólo".

