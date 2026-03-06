Ortiz pierde la paciencia ante pregunta por su continuidad en Colo Colo: “No lo veo de esa manera”

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, vivió este viernes un tenso momento en la conferencia de presa previa al duelo con Audax Italiano luego de que una periodista le consultaran sobre su continuidad en el club, a propósito del irregular presente que que vive el cuadro popular.

"¿El partido de mañana es tan crucial para tenerlo en su cargo? Está tambaleando su cargo, ¿cómo lo ve?", señaló la reportera, intervención que hizo perder la paciencia al argentino, quien se limitó a responder que "no lo veo de esa manera".

Sin embargo, la profesional no se detuvo e insistió buscado que el "Tano" argumentara su posición, pero se encontró con contrapreguntas evasivas del tipo "¿En qué sentido quieres que me exprese?" y "¿Más directo que eso?".

Para dar por cerrado el tema, el trasandino aclaró que al margen de la derrota con Universidad de Chile en el Superclásico "yo trabajo de la misma manera de siempre. En mi cabeza nunca va a rondar (esa posibilidad)".

Por otra parte, el entrenador se refirió al momento que vive el defensa uruguayo Javier Méndez, quien pese a ser uno de los principales refuerzos de la temporada prácticamente no ha sumado minutos.

Al respecto, el DT explicó que "desde que me conocen siempre he dicho que la competencia diaria está presente y ahí uno saca conclusiones. Hoy considero que los jugadores que van a participar están teniendo continuidad y una intensidad alta. Los que ocupan esa posición compiten todos los días para poder tener esa presión por jugar".

Ortiz también se defendió de las críticas por el uso de un doble nueve, puntualizando que "son maneras de buscar alternativas para hacer el mejor juego. El nombre quizás lo tratan de poner ustedes. Yo trato de dar una mejor opción o una variante más dentro del ataque. Para atacar hay diferentes maneras, para atacar hay diferentes elecciones''.

"Siempre de buscar lo mejor en su momento para rival de turno o para tratar de buscar una solución de turno. Lo que yo veo y considero en el análisis semanal para enfrentar al rival, dispongo de los atacantes en el momento. (...) Conclusiones y opiniones va a haber siempre con respecto a eso porque obviamente lo que genera la institución está y es respetable, pero yo soy el entrenador y el que los tiene día a día soy yo, los que los veo entrenar soy yo y el que mejor está mejor va a jugar". cerró.

