Ortiz evitó polemizar tras críticas de directivo de Blanco y Negro a plantel de Colo-Colo: "Yo me salgo de todo eso"

Toda una polémica se generó en Colo-Colo después de que Ángel Maulén, director de Blanco y Negro, lanzara duras críticas contra el plantel del "Cacique".

"Tenemos un plantel que nos ha costado carísimo. También me preocupa mucho el comportamiento, digamos, de cómo están nuestros jugadores comportándose en la cancha. No me convence cómo estamos jugando”, señaló.

Agregó que “vamos a tener que rebajarlo, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, estamos con problemas de fútbol y estamos con problemas, digamos, en los proyectos con los que íbamos a desarrollar”.

Los cuestionamientos dejaron molesto a Arturo Vidal, quien respondió con todo al directivo.

"Cuando es un director o el presidente o alguien del directorio que está tan cercano a nosotros son, no sé, 100 metros, que vaya y lo diga el camarín. Yo no respondo más gente que hable por la prensa o que ustedes digan ‘no, me dijo”, mencionó.

El "King"remarcó que “no lo vi yo, y porque no va al estadio, no sé quién fue. No lo he visto nunca, no lo he visto nunca, no sé quién, es si me muestra una foto me daría cuenta, pero me gusta que nos diga las cosas la cara, porque ya mucho comentario ha dañado mucho este año todo lo que ha pasado”.

Y este viernes, el técnico del conjunto de Macul, Fernando Ortiz, fue consultado por el tema en la conferencia de prensa previo al duelo de este sábado ante Unión Española. Sin embargo, el estratego argentino evitó involucrarse en la polémica.

"Yo me salgo de todo eso. No escucho radio y no veo televisión. Gastaría mi energía si me enfoco en lo que se dice en un club tan grande. Estas cosas suceden y van a suceder, esté quien esté a cargo. Van a pasar siempre y es inevitable".

Agregó que "mi enfoque está en el día de mañana, en poner el mejor equipo y que tenga una idea de juego, el resto es inevitable y es algo que yo no puedo controlar, ni nadie va a controlar. Lo más importante es que el día de mañana presentemos un equipo que busque los tres puntos", expresó el DT.

En cuanto a la situación física de Vidal, quien no estará ante los hispanos, el adiestrador sostuvo: "Arturo ha intensificado su labor física, incluso se metió en algunos trabajos pensados para el grupo y él los pudo haber bien. Va a trabajar el día de mañana y recién el martes tendrá la posibilidad de competir con sus compañeros para el próximo partido".

Sobre la sequía anotadora de Javier Correa, comentó: "El goleador vive de goles y es normal que le afecte. Javier tiene una personalidad particular que le permite sobrellevar estos temas de buena manera. Tiene todo el apoyo del equipo".

Por último, Ortiz aclaró que por ahora no está preocupado por definir su futuro con Colo-Colo de cara a la siguiente temporada: "No soy de la idea de planificar hacia el futuro si lo más importante es el partido de mañana. Cuando sea el momento indicado, nos sentaremos con la directiva para hablar y proyectar".

