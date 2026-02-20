Ortiz desdramatiza que Colo-Colo no haya sumado otro refuerzo: "Daremos más oportunidades a los jóvenes"

Colo-Colo no sumó más refuerzos en el cierre del mercado de fichajes para la temporada 2026, y se quedó con cinco incorporaciones.

Al respecto, el técnico del "Cacique", Fernando Ortiz, admitió que él fue uno de los responsables para no sumar ningún futbolista a última hora, debido a que confía en la cantera del cuadro albo.

En la conferencia de prensa de este viernes, el argentino reconoció que "existía la posibilidad de incorporar un jugador más. Decidimos junto a la directiva darle más oportunidades a los jóvenes. Los jóvenes aprovecharán de tener sus minutos y poder consolidarse en un equipo tan importante".

Además, enfatizó que pese a no sumar más refuerzos, el objetivo sigue siendo el mismo de ser campeón: "Si bien jugamos tres competencias nacionales, la obligación de salir campeón siempre la tiene esta institución. Estoy conforme con los que se incorporaron, tenían el OK mío, vamos a competir en las tres competencias para salir campeón".

A su vez, el adiestrador trasandino anticipó el partido de este sábado frente a O'Higgins en Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Primera y abordó la racha de cinco partidos sin ganar como visita frente a los celestes: "No soy de estadísticas, no me gustan. Si hay una estadística buena o mala, siempre se pueden romper".

"O'Higgins es un equipo que tiene un predominio de juego muy pronunciado. El miércoles hizo un buen partido en Copa Libertadores. La verdad es que es un equipo que juega muy bien. Respetamos al rival, pero intentaremos quedarnos con los tres puntos", complementó Ortiz.

