Ortiz confirmó el regreso de Pavez a las citaciones y lanzó reclamo a la ANFP por reprogramaciones

En Colo-Colo ya se alistan para la "final" que disputarán este viernes ante Cobresal en El Salvador, por la 29ª y penúltima fecha de la Liga de Primera, donde buscarán mantener la ilusión de clasificar a la Copa sudamericana 2026.

El cotejo ante los mineros marcará el regreso a las citaciones del volante Esteban Pavez, tal como lo confirmó este jueves el técnico del Cacique, Fernando Ortiz.

"Sí, Esteban va a estar convocado para el día de mañana. Sobre el tema de Esteban y demás, creo que ya hemos hablado suficiente. Lo más importante es el día de mañana sacar un buen resultado en una cancha difícil y tratar de poder sellar un objetivo que teníamos por cumplir. Esperemos hacer un buen partido", expresó el entrenador argentino.

Consultado sobre sus decisiones técnicas, sostuvo: "No soy de los entrenadores que equipo que gana no se toca. Yo siempre pienso en qué poder lastimar al rival y si considero que un jugador que no haya jugado puede jugar, lo pongo. Me puedo equivocar, claro, pero sí trato de buscarle la vuelta con los jugadores que tengo y encontrarle una debilidad al rival y si es necesario lo puedo cambiar en el momento de tomar decisiones".

Además, el DT trasandino manifestó su molestia por la reprogramación del duelo ante el elenco nortino: "Tratar de programar en nuestra liga es algo muy difícil de hacerlo. No solamente le pasa a Colo-Colo, sino que a otras instituciones. Es un tema a rever a nivel organizativo y que podamos tener una estructura donde el entrenador y el club tenga algo ya programado desde hace tiempo. No solamente le hace un costo al club, sino que también a los entrenadores a la hora de tomar decisiones. Hasta el día de hoy no sabemos cuándo jugamos con Audax, pero bueno, hay que adaptarse. Es algo que como entrenador me puedo manifestar, pero siempre queriendo el bien para nuestra liga".

Por último, Ortiz abordó nuevamente su futuro en el 'Cacique': "En lo personal, yo lo dije y lo vuelvo a decir, vivo en el día a día con el partido que se aproxima en cada fin de semana. Con nuestro presidente lo hemos hablado y lo ha dicho: el principal objetivo es el día de mañana y así sucesivamente hasta el siguiente partido, donde nosotros matemáticamente podemos decir que hemos logrado un objetivo y después se verá".

PURANOTICIA