Oposición en Azul Azul exigió la renuncia de Michael Clark tras sanción de la CMF

Al margen de la alegría por el triunfo sobre O'Higgins, en Universidad de Chile existe bastante preocupación por el presente de Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien recibió una dura sanción de la Comisión para el Mercado Financiero que inhabilitó por cinco años al mandamás de la concesionaria que administra al Romántico Viajero.

De hecho, en la oposición expusieron que el timonel de los laicos debiera dar un paso al costado. "Me parece que las cosas se están empezando a esclarecer… Pero Clark dijo públicamente que no va a renunciar. Está apelando a la presunción de inocencia y va a apelar. En lo que respecta a la reputación, algunos directores consideran que debería renunciar", aseguró Daniel Schapira, segundo máximo accionista de la sociedad anónima.

Por su parte, Andrés Weintraub, representante de la casa de estudios en el directorio, admitió que "estoy espantado, esto es un escándalo inaceptable. Es muy grave. He conversado con la rectora (Rosa Devés), ella está hace mucho tiempo preocupada por lo que está pasando, por la falta de transparencia, que ahora se desata con lo que salió de la CMF. Y es más grave de lo que esperábamos".

Asimismo, expuso que "Clark dice que es y va a demostrar su inocencia, pero a mí no me convence. Yo creo que él debiera pensarlo muy bien y dar un paso al costado".

Mucho más severo fue Juan Pablo Pavez, portavoz de los accionistas minoritarios, quien más allá de plegarse a las exigencias de renuncia para el controlador del club, también manifestó dudas sobre la propiedad de la concesionaria.

"Lo que más me duele es que nos mintieron. Acá hay gente atrás del club, que dijeron que no era, y deben 5 millones de dólares. Esto superó todos los límites, han jugado con la honra. Al ex rector Vivaldi le mandaron una nota con la nómina de los dueños de la U, que está lejos de ser verdadera", apuntó.

Incluso, reveló que "hay mucha gente que se me acerca y me comenta quiénes son los verdaderos dueños. Que no abusen más de la U. Y me encanta que la rectora sea participe, debe ser la que más debe estar defraudada. Le fueron a hablar un montón de veces y queda en evidencia que le mintieron".

Por último, Pavez señaló que "acá no sólo está lo de la CMF, hay querellas varias que apuntan al tema de la propiedad, que se está investigando. Más tarde que temprano ase sabrá la verdad, que yo creo que la tengo clara. Y ojo, que entre líneas hay un socio de Sartor que dice que la U fue comprada con una triangulación. Clark dice que no va a renunciar, pero nosotros vamos a solicitar formalmente su renuncia".

